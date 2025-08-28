«Был на открытие пункта отбора (в Балашихе-ред.), видел, как проходило становление, как формировался штат, проходило материальное обеспечение. Посещаю и сейчас. Изначально была выбрана правильная модель — когда доброволец, заходя на территорию пункта отбора, проходит все службы: от медицинской и психологической до юридической», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что при подписании контракта добровольца ставят на довольствие и сразу начинают учить опытные командиры — как быть победителем в бою, как выжить. Именно в пункте отбора боец определяется со специализацией — штурмовик, танкист, артиллерист, оператор БПЛА.

Ефимов добавил, что опыт пункта отбора граждан можно было бы распространить в дальнейшем на систему военкоматов — она показала себя как эффективный инструмент.

Центр отбора на службу по контракту в Подмосковье

Для удобства будущих военных в подмосковной Балашихе на Восточном шоссе, вл. 2 открыли единый центр отбора кандидатов на службу по контракту с Минобороны. В одном месте можно пройти медицинское обследование, курсы боевой подготовки, а также получить консультации узких специалистов, в том числе по юридическим и банковским услугам. На время оформления документов и прохождения курсов всех бойцов обеспечивают жильем и трехразовым сбалансированным питанием.

Кроме того, подписывать контракт с Минобороны на сегодняшний день выгоднее всего именно в Подмосковье. Регион выделяет из собственного бюджета бойцам в виде разовой поддержки 2,6 млн рублей. Эта сумма является дополнительной к начислению из федерального бюджета, размер которого равен 400 тыс. рублей. В итоге только при подписании контракта в Балашихе бойцы разово получают 3 млн рублей.

В дальнейшем им будут ежемесячно выплачивать зарплату, которая начинается от 200 тыс. рублей. При этом финальная сумма зависит в том числе от наличия наград и звания конкретного служащего.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru, по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или с мобильного телефона 117. В Подмосковье в настоящее время продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.

