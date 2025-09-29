Депутат Ефимов: основная мотивация контрактников – это достижение крепкого мира

Несколько лет назад основной мотивацией для контрактников была защита Родины, дома, семьи. Сейчас они сражаются за Победу и достижение крепкого мира для всех, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Тарас Ефимов.

По словам депутата, он часто общается с контрактниками. Встречи проходят как в едином центре отбора кандидатов на службу по контракту, расположенном в Балашихе, так и в госпитале в Купавне, где бойцы проходят реабилитацию. Также народный избранник бывает с гуманитарными конвоями на Донбассе.

«Надо отметить, что если год-два назад основной мотивацией добровольцев была защита Родины, родного дома, семьи, то сейчас – это Победа, достижение мира, крепкого мира для всех», – сказал Ефимов.

Он отметил, что в сложившейся ситуации важную роль играет социальная защита семей военнослужащих со стороны государства. Бойцы, приезжая с СВО в отпуск, видят, что власти быстро решают все вопросы с детскими садами, кружками, а также бытовые проблемы.

В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.

Центр отбора на службу по контракту в Подмосковье

В подмосковной Балашихе на Восточном шоссе, вл. 2, находится единый центр отбора бойцов на службу по контракту с Минобороны. Пункт сделан максимально удобным — организовано проживание, питание, можно пройти медкомиссию и получить консультацию специалистов, в том числе юриста, нотариуса. Также в пункте отбора работают профессиональные инструкторы, ветераны боевых действий, для организации первичной подготовки и обучения кандидатов. Ежедневно здесь принимают добровольцев из Подмосковья и других регионов России. Все удобно и понятно организовано.

Обратиться в пункт отбора могут жители всех регионов России. Более того, подписывать контракт с Минобороны на сегодняшний день выгоднее всего именно в Балашихе, так как при заключении контракта бойцы разово получают одно из самых высоких по стране разовых пособий — 3 млн рублей. Эта сумма выплачивается вне зарплаты в разовом формате в качестве поддержки.

О зарплате и выплатах

Каждый боец, отправившийся служить в зону СВО, ежемесячно получает высокую зарплату. Финальная сумма формируется с учетом наград, рода выполненных задач и звания. Но минимальная зарплата начинается от 200 тыс. рублей.

Бойцы за первый год службы, включая единовременную выплату при заключении контракта, получают не менее 5,5 млн рублей.

Зарплата военных зависит от должности и звания. Так, командир отделения в звании сержанта ежемесячно зарабатывает от 232 тыс. рублей, а сержант на должности заместителя командира взвода — от 242 тыс. рублей. При расчете денежного довольствия учитываются также дополнительные выплаты за имеющиеся награды и специфику выполняемых задач.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru, по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по номеру с мобильного телефона 117.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе появились курсы операторов БПЛА по просьбе бойцов СВО, которые находятся в зоне соприкосновения с противником. Опытные инструкторы учат будущих военных, как управлять беспилотниками и успешно ликвидировать противника. За месяц интенсивной подготовки ребята осваивают полный цикл: теория, полеты на симуляторах, сборка и ремонт квадрокоптеров, работа в поле, радиообмен, маскировка.

«Важно: с первого дня обучения кандидат заключает контракт с Минобороны и начинает получать выплаты. В Подмосковье предусмотрены одни из самых высоких в стране: 3 млн рублей единовременно, минимум 5,5 млн — за первый год службы. В зону СВО операторы БПЛА отправляются только после завершения программы», — сказал Воробьев.

Обучение проходит в группах по 10-15 человек. Такой формат выбран, чтобы опытные инструкторы могли полноценно уделять внимание каждому обучающемуся.

