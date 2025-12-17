Депутат Дениско: контракт с Минобороны гарантирует достойный уровень жизни

В настоящее время жители России активно подписывают контракт с Минобороны и отправляются на защиту своих семей и родины. Член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме, депутат регионального парламента Дмитрий Дениско рассказал, что контракт подписывают ответственные мужчины, которые понимают, что это позволяет также самореализоваться в жизни и получить высокий социальный статус.

«Военная служба по контракту — это осознанное и профессиональное выполнение конституционной обязанности и долга по защите Отечества. Поступление на военную службу по контракту предполагает широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Контракт о прохождении военной службы заключается с гражданином, достигшим возраста 18 лет, годным к военной службе по состоянию здоровья», — заявил Дениско.

О льготах

Государство понимает, что труд военных — самый опасный и ответственный, поэтому делает все возможное, чтобы поддержать бойцов российской армии, а также членов их семей. В настоящее время по всей стране разработаны пакеты соцмер, на которые могут рассчитывать как сами военные, так и их близкие.

«Гражданам, заключившим контракт, предоставляются различные меры поддержки, в их числе: единовременная и ежемесячные выплаты, выплаты при ранении, медицинские услуги, в том числе реабилитация, налоговые льготы и многое другое», — отметил Дениско.

По словам депутата, особое внимание уделяется и семьям участников СВО. За каждой из них закреплены персональные кураторы, которые консультируют по всем возникающим вопросам в любом удобном режиме. Они также помогают в решении вопросов из разных сфер — социальной, медицинской, коммунальной, в вопросах трудоустройства, оказания психологической поддержки и многих других.

Пункт отбора в Балашихе

В настоящее время для удобства желающих заключить контракт с Минобороны в подмосковной Балашихе на Восточном шоссе, вл. 2, работает единый центр отбора кандидатов на службу в армии, где кандидатам предоставляется комплекс услуг. Обратиться в единый центр могут не только жители Московского региона, но и граждане со всей России.

«Жители любого региона, желающие заключить контракт, всегда могут приехать в пункт отбора граждан на службу по контракту в Балашиху. В данном пункте сразу можно оформить все необходимые документы, пройти медкомиссию, обучиться некоторым военным навыкам, в том числе тактической медицине», — подчеркнул Дениско.

О деньгах

После подписания контракта именно в Балашихе военнослужащие получают одну из самых высоких по стране мер поддержки — разовое пособие на сумму в 3 млн рублей. Это начисление является единовременным и дополнительным к ежемесячной высокой зарплате. За первый год службы военные получают минимум 5,5 млн рублей.

Итоговая сумма ежемесячного заработка формируется с учетом звания конкретного военного. Учитывается, есть ли у него боевые и государственные награды, а также род выполненных задач. Минимальная зарплата начинается от 200 тыс. рублей.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте контрактмо.рф, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru, по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по номеру с мобильного телефона 117.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе появились курсы операторов БПЛА по просьбе бойцов СВО, которые находятся в зоне соприкосновения с противником. Опытные инструкторы учат будущих военных, как управлять беспилотниками и успешно ликвидировать противника.

«Важно: с первого дня обучения кандидат заключает контракт с Минобороны и начинает получать выплаты. В Подмосковье предусмотрены одни из самых высоких в стране: 3 млн рублей единовременно, минимум 5,5 млн — за первый год службы. В зону СВО операторы БПЛА отправляются только после завершения программы», — сказал Воробьев.

Обучение проходит в маленьких группах по 10-15 человек. Такой формат выбран для того, чтобы опытные инструкторы могли полноценно уделять внимание каждому обучающемуся.

