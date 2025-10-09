Депутат Баранов: россияне идут на СВО, чтобы поддержать страну и защитить семью

Российские мужчины по разным причинам подписывают контракт с Минобороны, после чего отправляются в зону проведения специальной военной операции. Однако основополагающим мотивом является желание поддержать страну в трудный момент, оказать помощь товарищам на фронте и защитить свою семью, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Александр Баранов.

По словам Баранова, он наряду с другими представителями власти регулярно общается с российскими военными, находящимися в зоне СВО. Многие из них лично делились мотивами, которые подтолкнули их к подписанию контракта с Минобороны РФ.

«Как депутат Московской областной думы, я регулярно общаюсь и взаимодействую с участниками специальной военной операции и их близкими. Естественно, каждым, кто принимает решение заключить контракт и отправиться в зону СВО, движут свои мотивы. При этом одним из основополагающих мотивов, объединяющим наших бойцов, является желание защитить свою Родину, поддержать своих товарищей, которые уже выполняют свой долг по защите Отечества и внести свой вклад в наше общее дело», — рассказал парламентарий.

Среди военных, которые в настоящее время находятся в зоне соприкосновения, есть в том числе и жители Московской области. В регионе продолжается отбор бойцов на службу по контракту. Присоединиться можно здесь: контрактмо.рф.

О мерах поддержки

Вопросы оказания помощи мобилизованным гражданам, контрактникам, добровольцам и их родным находятся под пристальным вниманием органов власти. Депутаты поддерживают прямую связь с военнослужащими, а также через своих помощников.

Государство стремится создать условия, при которых военные могут полностью сосредоточиться на выполнении задач, поэтому оно разработало обширный комплекс мер социальной поддержки для их семей, которые регулярно расширяются.

«Меры социальной поддержки бойцов должны своевременно отражать нужды и потребности защитников нашей Родины. Поэтому на федеральном и региональном уровнях ведется постоянная работа в данном направлении. Сейчас у нас действует достаточно широкий спектр мер поддержки наших героев, и этот перечень постоянно расширяется. Важно, чтобы наши бойцы получали достаточную поддержку и чувствовали за своей спиной надежный тыл. Для бойцов действуют налоговые и пенсионные льготы, предусмотрены отдельные квоты для поступления в вузы, действуют льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и др. Кроме того, многие меры поддержки распространяются также и на членов семьи участников специально военной операции», — рассказал Баранов.

В частности, дети участников специальной военной операции имеют приоритет при зачислении в вузы. Супруги военнослужащих могут пройти курсы профессиональной подготовки или переквалификации, а родителям при необходимости доступна медицинская помощь и социальное обслуживание.

О центре

В подмосковной Балашихе на Восточном шоссе во владении 2 функционирует единый центр набора желающих на службу по контракту с Минобороны. Здесь созданы максимально комфортные условия: организовано проживание, питание, можно пройти медицинское обследование и получить консультации специалистов, в том числе юриста и нотариуса.

В центре работают опытные инструкторы и ветераны боевых действий, которые проводят начальную подготовку и обучение кандидатов. Ежедневно пункт отбора принимает добровольцев из Московской области и других регионов страны.

Подать документы в пункт отбора могут граждане из любого российского региона. При этом заключение контракта с Минобороны именно в Балашихе особенно выгодно, так как здесь выплачивается одно из самых крупных единовременных пособий в стране — 3 млн рублей. Эта сумма предоставляется единовременно, помимо заработной платы, в качестве дополнительной поддержки.

О деньгах

Каждый военнослужащий, направляемый в зону проведения СВО, получает достойную ежемесячную оплату труда. Окончательный размер заработной платы определяется с учетом имеющихся наград, характера выполняемых задач и воинского звания. При этом минимальный размер денежного довольствия составляет 200 тыс. рублей в месяц.

За первый год службы, учитывая единовременную выплату при подписании контракта, военнослужащие получают не менее 5,5 млн рублей.

Размер заработной платы зависит от занимаемой должности и присвоенного звания. Например, командир отделения в звании сержанта получает от 232 тыс. рублей в месяц, а сержант, занимающий должность заместителя командира взвода, — от 242 тыс. рублей. При расчете денежного довольствия учитываются также дополнительные выплаты за имеющиеся награды и особые условия службы.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе появились курсы операторов БПЛА по просьбе бойцов СВО, которые находятся в зоне соприкосновения с противником. Опытные инструкторы учат будущих военных, как управлять беспилотниками и успешно ликвидировать противника.

«Важно: с первого дня обучения кандидат заключает контракт с Минобороны и начинает получать выплаты. В Подмосковье предусмотрены одни из самых высоких в стране: 3 млн рублей единовременно, минимум 5,5 млн — за первый год службы. В зону СВО операторы БПЛА отправляются только после завершения программы», — сказал Воробьев.

Обучение проходит в группах по 10-15 человек. Такой формат выбран для того, чтобы опытные инструкторы могли полноценно уделять внимание каждому обучающемуся.

