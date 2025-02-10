Депутат Балашихи приняла участие в акции «Тепло для Героя»

Член фракции «Единая Россия», депутат горсовета Ульяна Кондрякова приняла участие в благотворительной акции «Тепло для Героя», которую проводит «Единая Россия» в преддверии Дня Защитника Отечества. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

«В качестве гуманитарной помощи мы собираем теплые вещи, средства личной гигиены, зубные щетки и мыло — это именно то, что сейчас необходимо нашим ребятам, и на что поступил запрос от них», — отметила Ульяна Кондрякова.

Она подчеркнула, что акция объединяет неравнодушных жителей нашего города, которые готовы поддержать тех, кто защищает нашу страну.

Акция продлится с 3 февраля по 23 февраля 2025 года.

Каждый желающий может внести свой вклад и поддержать защитников. Вы можете передать помощь в Общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» по следующим адресам:

г. о. Балашиха, ул. Парковая, 7.

г. о. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Октябрьская, 11.

Телефон для справок 8(985)193-64-03.

Все собранные вещи будут переданы в ближайшее время бойцам СВО, проходящим лечение в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.