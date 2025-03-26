Денис Майданов: проект «Герои Подмосковья» дарит людям шанс на новое начало

Кадровая программа «Герои Подмосковья» вызывает большой интерес среди людей. С ее помощью можно начать жизнь заново, заявил депутат Госдумы, заслуженный артист РФ, член Общественного совета региональной программы «Герои Подмосковья» Денис Майданов.

«Судя по статистике, интерес к программе высокий — это только подтверждает, насколько востребована такая инициатива. Приятно видеть, что проект вызывает отклик и люди реально хотят участвовать. Программа действительно дает людям шанс на новое начало. Большой плюс, что на сайте есть обратная связь — можно задать вопрос и оперативно получить ответ», — рассказал Майданов.

Он похвалил функционал сайта «Героев Подмосковья» и отметил, что это не просто форма для подачи заявки, а полноценная платформа, где можно найти всю нужную информацию о процессе отбора, сроках и условиях участия.

«Я заходил туда несколько раз, чтобы уточнить детали — все удобно структурировано, легко найти нужные разделы», — подчеркнул депутат.

Программа «Герои Подмосковья»

С 3 марта по 30 апреля бойцы СВО могут подать заявку на участие в проекте «Герои Подмосковья». Они имеют возможность развить управленческие навыки, получить новые знания, построить карьеру. Чтобы принять участие в программе, участникам спецоперации нужно иметь гражданство России и диплом о высшем образовании.

По состоянию на 26 марта желание принять участие в программе выразили 642 человека. Из них 285 — действующие бойцы спецоперации. Больше всего заявок поступило из Московской области — 519, из Москвы — 69 и 54 — из других регионов России. Заинтересованы в программе не только представители вооруженных сил — 405 человек, но и сотрудники Росгвардии и других силовых ведомств — 52. Более 180 заявок подали участники СВО, ранее работавшие в гражданской сфере: представители государственных органов, муниципальные служащие, работники госкомпаний и частного бизнеса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что региональная кадровая программа «Герои Подмосковья» запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. Она направлена на помощь бойцам СВО в реализации себя на гражданке.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — заявил Воробьев.

Подача заявок продлится до 30 апреля. Тестирование пройдет на сайте с 1 по 29 мая в 2 потока: основной — с 1 по 4 мая, дополнительный — с 26 по 29 мая. С 30 мая по 24 июня состоится этап собеседований. 1 июля финалистов зачислят в программу. Обучение по очно-заочной программе профессиональной переподготовки продлится с 15 сентября 2025 года по 15 сентября 2026 года.

Обучение бесплатное. Лучшим участникам по итогам предложат вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв. Проект «Герои Подмосковья» — это сочетание обучения и перспектив трудоустройства.