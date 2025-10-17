Демобилизованные бойцы СВО могут поучаствовать в программе «Герои Подмосковья»

Действующие и демобилизованные участники специальной военной операции с высшим образованием и гражданством РФ могут принять участие в региональной программе «Герои Подмосковья». При этом наличие регистрации на территории Московской области необязательно.

Цель кадровой программы — подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Московской области, а также частно-корпоративной сфере.

Обучение бесплатное, проходит по очно-заочной программе профессиональной переподготовки. Оно длится 1 год и состоит из 4 очных модулей. В межмодульный период — стажировки в государственных и муниципальных органах под руководством наставника.

Для участия в проекте необходимо: зарегистрироваться на сайте; заполнить анкету, прикрепить эссе; дождаться приглашения на тестирование; ожидать результатов отбора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что сегодня в ключевых отраслях экономики Подмосковья, государственном и муниципальном управлении, предпринимательстве надежные и целеустремленные профессионалы востребованы как никогда.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами — одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — сказал Воробьев.

