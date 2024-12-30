Делегация Подольска отвезла в зону СВО технику и продукты к Новому году

Подмосковные волонтеры из Подольска привезли новогодние подарки в зону СВО, сообщили в пресс-службе округа.

В зону спецоперации привезли дизельные генераторы, автономные отопители, противодроновое ружьё, тактическую одежду, продукты и письма от детей. Воины передали привет подольчанам и поблагодарили за поддержку.

«Вы защищаете Родину от зла. И пусть вашими спутниками на пути к победе станут удача, решимость, сила духа. Верим, что скоро увидимся дома, в Подольске!» — сказал глава города Григорий Артамонов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.