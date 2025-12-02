Делегация Ленинского округа провела «Разговор о важном» в родной школе героя

В подмосковной Шатуре в школе №2 представители Ленинского городского округа — заместитель председателя ассоциации ветеранов СВО Владимир Рогоза, руководитель координационного военно‑патриотического центра «Стратегия» Елена Перепелица, участник программы «Герои Подмосковья» Вадим Свистунов и ветеран СВО, волонтёр Роман Лобов — провели «Урок мужества» для одиннадцатиклассников и обменялись опытом с представителями Ассоциаций ветеранов СВО из других муниципалитетов. Об этом сообщает пресс‑служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Вадим Свистунов, участник программы «Герои Подмосковья», родом из Шатуры и в настоящее время проживает в Ленинском городском округе. В школе №2, которую он окончил, прошёл «Урок мужества». Вадим поделился личной историей — о пути от службы, через реабилитацию, к общественной деятельности», — отмкетила руководитель координационного военно-патриотического центра «Стратегия» Елена Перепелица.

Елена Перепелица в ходе урока рассказала о подвиге своего супруга, добровольно ушедшего на фронт и отдавшего жизнь ради мирного неба для будущих поколений. Ветеран Роман Лобов поделился о волонтёрской деятельности, которую он ведёт совместно с супругой. Кроме того, в ходе беседы затронули тему соблюдения правил безопасности подростков в интернете и на улице.

«Поездку в город Шатура мы совершили с целью обмена профессиональным опытом. В ходе визита мы изучили функционирование Центра помощи, оказывающего поддержку в рамках специальной военной операции. Также проанализировали как выстроена система взаимодействия между различными организациями, задействованными в данном направлении», — добавила Елена Перепелица.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», - сказал Воробьев.