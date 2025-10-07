Делали наводки, снабжали едой: как местные помогали ВС РФ освобождать Купянск

сегодня в 15:37

Пророссийское подполье оказало помощь войскам РФ во вхождении в Купянск Харьковской области. Местные жители делали наводки, благодаря чему солдаты обнаруживали боевиков ВСУ и ликвидировали РСЗО Himars, которые использовались в том числе для ударов по Белгороду, сообщает Mash .

Подполье корректировало атаки ВС РФ, передавало местоположение противника и помогало бойцам едой. Его членов вывезли в Белгородскую область. По словам военных, в Купянске еще может находиться примерно 1 тыс. мирных жителей.

ВС РФ освободили уже половину Купянска. В котле находятся 17 улиц, начиная от северной части населенного пункта и до центра.

Ряд боевиков ВСУ сдались в плен. Среди них командир танкового батальона 116-й бригады и остатки одного из подразделений.

