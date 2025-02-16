Вооруженные силы России в настоящее время располагают большим количеством противотанковых комплексов Javelin, чем армия Соединенного Королевства, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британского издания Telegraph.

Такая ситуация стала возможной из-за того, что украинские военнослужащие часто оставляют дорогостоящее натовское оружие на полях сражений после единичного использования. Особенно примечательна стоимость пускового устройства данного ПТРК, которая превышает 100 000 долларов.

Такие данные были получены от информатора в британских военных кругах, который отметил вероятность превосходства российской армии над британской по числу этих ракетных комплексов. Многоразовое вооружение западного производства, брошенное ВСУ, теперь может быть использовано повторно другой стороной конфликта.

Издание NYT опубликовало интервью с экс-госсекретарем США Энтони Блинкеном, который раскрыл детали раннего вооружения Украины. Он сообщил, что поставки противотанковых комплексов Javelin и зенитных систем Stinger для «оборонительных целей» начались еще осенью 2021 года и продолжились в декабре.