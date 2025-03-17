Deep State: российская армия продвинулась в Запорожской области

ВС РФ активно наступают в Запорожской области. Они стремятся взять под полный контроль населенный пункт Пятихатки, сообщает украинское издание « Страна.ua » со ссылкой на Deep State.

В начале марта российские войска стали интенсивно штурмовать позиции ВСУ в данном селе. Они активно зачищали его юго-восточную окраину. Также ВС РФ вели штурмовые действия в районе Малых Щербаков.

В последние дни бои в Пятихатках не прекращаются. Российские военные хотят взять их под полный контроль.

Кроме того, российские войска закрепились в районе Степного. Они уже приблизились к автодороге. Между тем Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ освободили Степовое в Запорожской области. Населенный пункт взяли под контроль бойцы российской группировки войск «Днепр».

От Степового и Пятихаток до Запорожья около 40 км. Наступление РФ на юге в сторону города и далее на Днепр считают потенциально опасным направлением для жизненно важных центров украинской обороны. ВСУ задаются вопросом, хватит ли у них резервов, чтобы остановить наступление ВС РФ.