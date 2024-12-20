Дед Мороз из Реутова отвезет подарки в Донбасс

Валерий Сайгаков — житель городского округа Реутов в прошлом боевой офицер, а сегодня — общественный деятель и настоящий Дед Мороз для многих бойцов СВО и мирных жителей Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В это воскресенье, 22 декабря, Валерий приглашает всех желающих присоединиться к благотворительному мероприятию, которое начнется в 11:00 по адресу: Юбилейный проспект, 48. Гости военного Деда Мороза смогут нарядить елочку для донбасских детей, передать письма с пожеланиями для тех, кто сейчас на фронте и рядом с ним, а также получат подарки.

«Буду очень рад, если дети напишут письма и пожелания для детей воюющего Донбасса и смастерят своими руками украшения на нашу елочку для донбасских детей», — рассказал Валерий.

Наряженную праздничную елку реутовский Дед Мороз вместе со своими помощниками из числа бывших сослуживцев и других добровольцев, отвезет тем, кому особенно нужно тепло и вера в новогоднее чудо.

Валерий Сайгаков выступает в роли Деда Мороза около восьми лет подряд. Всегда с ним рядом его жена Нина, к делу подключаются соседи, сослуживцы, друзья, неравнодушные реутовчане. С 2014 года они помогают жителям территорий, где сейчас проходит СВО, собирая и доставляя гуманитарные грузы.

Год назад на подобную акцию люди принесли сладости, чай и кофе, детские рисунки, письма, одежду, окопные свечи, разные гаджеты, средства личной гигиены и многое другое.

По словам Валерия Сайгакова, замысел встречи в том, чтобы каждый желающий мог передать бойцу подарок через Деда Мороза, который на своем автомобиле проедет полстраны и доставит праздничные сюрпризы бойцам и мирным жителям.

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