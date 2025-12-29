Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что для украинских военных нормальной давней практикой считается расстреливать своих военных, вышедших сдаваться ВС РФ, а также добивать раненых, сообщает aif.ru .

«Чтобы снизить риски и не рисковать самим, наши выводят сдающихся в плен ночами», — сказал он.

По его словам, при взятии Димитрова вооруженные силы РФ использовали подход, аналогичный примененному в Красноармейске.

Населенный пункт разделили на изолированные сектора, вероятно, на несколько частей, после чего приступили к ликвидации организованного сопротивления внутри зданий. Из-за недостаточного снабжения, в том числе продовольствием, у украинских военных не оставалось возможностей для сопротивления, и они оказались в окружении.

Ранее министерство обороны Российской Федерации обнародовало видеоматериалы, демонстрирующие установку российского флага в Димитрове, расположенном в Донецкой Народной Республике.

