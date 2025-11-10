Чурилов: участники «Героев Подмосковья» сплочены одной целью – быть полезными РФ

Реализуемая в Московской области программа «Герои Подмосковья» сближает участников, между которыми нет конкуренции. Ветераны СВО, наоборот, сплачиваются ради общей цели – быть полезными родной стране и ее народу, об этом заявил боец СВО Артем Чурилов.

«Команда участников у нас сильная, сплоченная, продуктивная. Общаемся постоянно — есть чаты, рабочие группы, пересекаемся на мероприятиях. Делимся опытом. Все участники разные: кто-то уже работал в системе госвласти, кто-то был депутатом, кто-то пришел из бизнеса. Разные компетенции, разное мышление, но это только помогает. Мы друг друга дополняем, учимся друг у друга», — рассказал участник программы.

По словам Чурилова, в коллективе нет никакой конкуренции, никто ни с кем не соперничает. Все участники поддерживают друг друга, так как понимают, что в будущем все они будут полезны родной стране и населению на своих местах.

О программе

Программа «Герои Подмосковья» реализуется в регионе по поручению президента России Владимира Путина. Главной целью проекта является дать возможность ветеранам СВО получить новые знания, развить их управленческие навыки и помочь построить карьеру в государственной или частно-корпоративной сфере.

Обучение в программе длится один год на безвозмездной основе для всех, кто подал заявку и прошел отборочный тур. Программа состоит из четырех очно-заочных блоков и практики, в том числе в государственных учреждениях и муниципальных администрациях. Все обучение проходит под чутким контролем опытных наставников.

Об участниках

Поступить на обучение в «Герои Подмосковья» могут не только жители Московского региона, но и других регионов страны, которые имеют российское гражданство и высшее образование.

Бойцы, которые в настоящее время находятся в зоне соприкосновения с противником, тоже могут подать заявку на участие в программе, пройти конкурс. В случае успешного прохождения отборочного тура, их зачислят и обучат после окончания военной службы.

Выпускники, успешно окончившие программу, смогут получить работу на вакантных должностях или же войдут в резервный список для последующего трудоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что порядка 6 тыс. человек примут участие в региональной программе «Герои Подмосковья».

««Время героев» — у нас уже первые ребята работают. И мы, как вы и говорили, запускаем региональный проект. Это тоже очень востребовано, порядка 6 тыс. ребят будут принимать участие», — сказал Воробьев.