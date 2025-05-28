Члены семей военнослужащих смогли задать вопросы властям Подольска в ходе приема

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов с руководителем подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества», сопредседателем ассоциации ветеранов СВО региона Ольгой Ермаковой и председателем совета депутатов округа Алексеем Никулиным провел выездную администрацию для военнослужащих и их семей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Встретился с женами наших защитников — сильными, неравнодушными, инициативными женщинами. Такой формат встреч позволяет оперативно реагировать на важные вопросы. Каждое обращение получит персональное сопровождение. Работаем дальше с уважением к тем, кто защищает страну и вниманием к их близким», — сказал Артамонов.

Глава округа обсудил с руководителем благотворительной организации «Ангелы фронта» Кристиной Грек возможность проведения благотворительного концерта для семей участников СВО в Ледовом дворце «Витязь». Подобное мероприятие с участием артистов и детских коллективов уже состоялось в 2024 году в Щербинке и собрало много положительных отзывов. Артамонов отметил, что такая достойная инициатива будет проработана.

Поднимались и частные, но очень важные темы. В том числе получение направление для ребенка в Федеральный детский реабилитационный центр «Кораблик», возможность предоставления льготы на посещение частной спортивной секции для школьника и ряд других. Интересовала собравшихся и тема ЖКХ в округе. Например, завершение капитального ремонта дома № 7 на улице Мичурина в мкр. Климовск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.