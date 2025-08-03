Число раненых при атаке ВСУ на Воронежскую область возросло до четырех
В результате ночной атаки беспилотников на Воронежскую область количество пострадавших увеличилось до четырех человек.
По данным губернатора Александра Гусева, две женщины госпитализированы в воронежские больницы, еще одной медицинская помощь была оказана на месте. Мужчина из пригородного района доставлен в медучреждение с ожогами различной степени тяжести.
Разрушения оказались значительными: полностью уничтожен один частный жилой дом, несколько других получили повреждения стен, кровли и оконных конструкций.
В пригороде огонь также повредил здание автомагазина и хозяйственную постройку.