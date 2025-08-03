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Число раненых при атаке ВСУ на Воронежскую область возросло до четырех

В результате ночной атаки беспилотников на Воронежскую область количество пострадавших увеличилось до четырех человек.

По данным губернатора Александра Гусева, две женщины госпитализированы в воронежские больницы, еще одной медицинская помощь была оказана на месте. Мужчина из пригородного района доставлен в медучреждение с ожогами различной степени тяжести.

Разрушения оказались значительными: полностью уничтожен один частный жилой дом, несколько других получили повреждения стен, кровли и оконных конструкций.

В пригороде огонь также повредил здание автомагазина и хозяйственную постройку.