Четвертый БПЛА уничтожен на подлете к Москве
Четвертый за вечер вторника украинский дрон, летевший на российскую столицу, был ликвидирован. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
БПЛА уничтожили около 21:00. На месте падения обломков работают оперативные службы.
Ранее на подлете к Москве были сбиты еще три БПЛА.
На фоне атаки дронов работа нескольких аэропортов была временно прекращена. Ограничения на полеты самолетов действуют для обеспечения безопасности.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.