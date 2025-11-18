Черный лабрадор стал глазами и компаньоном для бойца СВО из Бурятии

Российские военнослужащие, утратившие способность видеть в ходе боевых действий, могут рассчитывать на бесценную помощь — специально натренированных собак-поводырей. Эти животные, имеющие официальный статус средства реабилитации, не только становятся преданными друзьями, но и возвращают ветеранам уверенность в себе и возможность самостоятельно передвигаться. История кавалера ордена Мужества, ефрейтора Анатолия Малых, получившего тяжелые травмы зрительных органов при взрыве танка, подробно описана в материале RT .

Крепкий мужчина в головном уборе и темный лабрадор выходят из абсолютно безлюдного — в кабине даже нет шофера — автобуса. Порывы ветра шелестят внушительным слоем опавших листьев, скопившихся под транспортным средством, создавая впечатление, что свой последний рейс этот ЛиАЗ совершил очень давно. Человек с собакой движется по вымощенной плиткой тропинке мимо деревьев, к которым прикреплены застывшие фигуры в теплой одежде. Их продвижение ограничивают красные ограждения, верхняя перекладина которых находится ниже роста человека. Они приближаются к железнодорожному переезду, где никогда не проезжал поезд. В морозном ноябрьском воздухе раздается собачий лай.

Все это напоминает эпизод из захватывающего фильма, однако каждая деталь здесь имеет свое вполне понятное объяснение. Именно так выглядит тренировочный процесс 41-летнего ефрейтора Анатолия Малых, потерявшего зрение в зоне СВО, и лабрадора по кличке Вишенка. Две недели они проведут в подмосковной Купавне, в специализированной школе подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых, где будут учиться взаимопониманию. В завершение им предстоит пройти испытание, после которого Вишенка вместе со своим новым хозяином отправится в Улан-Удэ.

«Я уже погулял с тремя проводниками, но именно о Вишенке подумал: „Это моя собака“. Она стала моими глазами. Уже сейчас Вишенка ведет меня туда, куда я скажу. Командую: „На выгул, вперед!“ — и она проводит меня из гостиницы к курилке и обратно. До чего ж умная собака, удивительно!» — выразил восхищение боец СВО.

Ефрейтор получил серьезное ранение 13 июля 2024 года в ходе освобождения Урожайного на Южно-Донецком направлении. Танк Малых, выполнявший миссию по доставке штурмовых групп, на обратном пути угодил в воронку, образовавшуюся от взрыва авиабомбы. При эвакуации экипажа другой танк, пытавшийся вытащить их машину, подорвался на замаскированной в земле мине. За участие в освобождении Урожайного Анатолий Малых был удостоен ордена Мужества.

Малых признается, что потеря зрения оказала сильное влияние на его моральное состояние. Теперь, после ряда хирургических вмешательств, Малых проходил курс реабилитации в благотворительной организации «Дом слепоглухих», где ветерану СВО помогали адаптироваться к новым условиям.

