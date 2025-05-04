Чехия может предоставить ВСУ до конца года 1,8 млн снарядов

В рамках чешской инициативы, которую поддерживает 11 стран, Украина до конца 2025 года может получить 1,8 млн артиллерийских снарядов. Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским, пишет ТАСС .

«Инициативу финансово поддерживают 11 стран. До конца года может быть поставлено 1,8 млн артиллерийских снарядов», — заявил Петр Павел.

Чехия допускает, что конфликт на Украине может затянуться, поэтому обсуждает не только поставку, которая может произойти до конца 2025 года, но и возможность оказать военную помощь Киеву в 2026 году.

На данный момент, по словам чешского лидера, есть все ресурсы и возможности, чтобы предоставить Вооруженным силам Украины 1,8 млн снарядов. При этом Павел выступает за завершение конфликта, но с установлением справедливого мира для Украины.

Чехия также не готова обсуждать в настоящее время вопрос о предоставлении Киеву миротворческой помощи. Этот вопрос Прага готова поднять только после завершения текущего конфликта.