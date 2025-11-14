Китайское издание Sohu со ссылкой на перешедшего на сторону России экс-военного ВСУ сообщает о неэффективности американских наемников в зоне боевых действий, пишет «ИноСМИ» .

По данным источника, даже бойцы элитных подразделений с опытом работы в Ираке и Афганистане не способны противостоять российской армии.

«Оснащенные современным оборудованием, включая оптические прицелы и приборы ночного видения, они на поверку оказались бесполезны перед огневой мощью ВС РФ», — отмечает издание.

Публикация подчеркивает, что тактика США, отработанная в антитеррористических операциях, не работает в условиях интенсивного противостояния регулярных армий.

В материале также утверждается, что российские войска избегают уличных боев, предпочитая точные ракетные удары по выявленным позициям, что лишает американских специалистов возможности применять свои навыки.

