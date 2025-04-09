Бывший вагнеровец рассказал про отправку на штурм без оружия

Участник СВО с позывным Клема рассказал, что после попадания в ЧВК «Вагнер» его без оружия отправили на боевую задачу. Тогда военный был сапером и шел впереди штурмовой роты. Историю Клемы опубликовал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале .

Клема хотел попасть на Украину через день после начала СВО, 25 февраля 2022 года, однако тогда его не взяли в зону боевых действий. Позже, перед началом штурма Попасной, мужчина устроился в ЧВК. Сперва он был снайпером, а потом — сапером.

«Первая задача — ползти без автомата впереди штурмовой группы, снимая магнитные мины. Так себе ощущение, когда идешь на штурм первым да еще без оружия», — приводит журналист слова экс-вагнеровца.

Сейчас Клема служит инженером в отряде спецназа «Анвар».