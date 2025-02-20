Бывший КВНщик Игорь Ласточкин вступил в ряды ВСУ

сегодня в 17:22

Юморист сам признался в этом, выложив пост в соцсети Instagram*. Публикацию он сопроводил фотографией.

В кадре Ласточкин запечатлел военный билет ВСУ и автомат. Он оставил подпись к снимку.

«Тяжелые времена рождают сильных людей», — написал Ласточкин.

Актер когда-то работал в студии «Квартал 95», одним из основателей которой является нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Также Ласточкин участвовал в российских проектах, в том числе в шоу «Однажды в России».

* Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.