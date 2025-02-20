Бывший КВНщик Игорь Ласточкин вступил в ряды ВСУ
Украинский экс-участник команды КВН «Сборная Днепропетровска» Игорь Ласточкин стал военнослужащим ВСУ, сообщает Национальная служба новостей.
Юморист сам признался в этом, выложив пост в соцсети Instagram*. Публикацию он сопроводил фотографией.
В кадре Ласточкин запечатлел военный билет ВСУ и автомат. Он оставил подпись к снимку.
«Тяжелые времена рождают сильных людей», — написал Ласточкин.
Актер когда-то работал в студии «Квартал 95», одним из основателей которой является нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Также Ласточкин участвовал в российских проектах, в том числе в шоу «Однажды в России».
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