Бывшего украинского вратаря задержали при попытке незаконно пересечь границу

сегодня в 22:30

Бывшего украинского вратаря Артура Рудько, предположительно, задержали при попытке незаконно пересечь границу. Информация об этом появилась в различных украинских СМИ.

Также по информации СМИ, Рудько отправили на базовую военную подготовку в одном из учебных центров ВСУ.

За свою карьеру футболист выступал за топовые клубы Украины, в том числе «Динамо», «Шахтер», «Черноморец».