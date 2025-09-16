Бывшего украинского вратаря задержали при попытке незаконно пересечь границу
Бывшего украинского вратаря Артура Рудько, предположительно, задержали при попытке незаконно пересечь границу. Информация об этом появилась в различных украинских СМИ.
Также по информации СМИ, Рудько отправили на базовую военную подготовку в одном из учебных центров ВСУ.
За свою карьеру футболист выступал за топовые клубы Украины, в том числе «Динамо», «Шахтер», «Черноморец».