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Шаманы Бурятии получили от хранителей китайского комплекса имени Чингисхана его первый трезубец, сообщает Mash .

Этот артефакт напоминает украинский герб, а также должен помочь скорее закончить спецоперацию.

История Сагаан hулдэ ведется с 1206 года. В «Сокровенном сказании» рассказано о великом хурале (собрании правителей), где Тэмуджина (Чингисхана) объявили главой нации.

Сейчас символ «единения народа» отдали в религиозный центр шаманов «Тэнгэри». Со всей Бурятии жители съезжаются в Улан-Удэ, чтобы поклониться этим знаменам.

Их всего три. Белое — это сплав серебра в форме трезубца, он увешан гривами девяти белых жеребцов. Он находится на территории РФ. Черное — золотой клинок с четырьмя гривами. Пестрое — жезл, обрамленный гривами и белых, и черных жеребцов.

По словам китайцев, переданный трезубец может помочь быстрее завершить СВО, но как именно, они не рассказали.