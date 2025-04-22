Брынцалов: за 2 года более 38 тыс человек обратились в подмосковный пункт отбора на службу по контракту

В подмосковной Балашихе уже на протяжении двух лет работает Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что за этот период порядка 38 тыс. человек подали заявление на заключение контракта, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Большинство — это жители Московской области, но около 10% от числа — прибывшие из других регионов. Это говорит о том, что работа в нашем пункте организована на высоком уровне», — сказал Брынцалов.

По словам Брынцалова, за 2 года центр претерпел изменения. Сегодня это место, где под одной крышей можно пройти все этапы заключения контракта — сдать медкомиссию, получить необходимые теоретические знания и попробовать их на практике. Пункт для этого оснащен самым современным оборудованием.

«Недавно посещал пункт и убедился в этом. Нам показали спортивный зал, который оснастили специализированной техникой для проведения занятий по управлению беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, мы посмотрели классы тактической медицины, огневой подготовки, подготовки операторов БПЛА, начальной военной подготовки. С нами тогда был действующий участник спецоперации — и, понимая, какие навыки ребятам в зоне боевых действий пригодятся — оснащение пункта оценил на достойном уровне. Важно отметить и то, что с парнями работают специалисты и ветераны центра специального назначения „Витязь“ — кадровые военнослужащие, имеющие боевой опыт», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Брынцалов добавил, что для потенциальных контрактников удобно и то, что в пункте можно получить консультации сотрудников банка и юристов, если остались нерешенные вопросы.

«Бывает и так, что парни настолько сосредоточены на заключении контракта, что забывают до прибытия в пункт узнать о положенных выплатах и льготах для своей семьи, что-то оформить для этого. Здесь им об этом подробно расскажут и во всем помогут — всего за 2 года сотрудниками пункта оказано порядка 25 тысяч консультаций. У нас для всех участников спецоперации и их близких действует пакет мер социальной поддержки. В настоящий момент идет набор на контрактную службу в 1-ю танковая армию, выплата при заключении контракта составит 2,3 миллиона рублей. Кроме того, бойцы и их семьи могут рассчитывать на налоговые льготы, психологическое и юридическое сопровождение, помощь в трудоустройстве, реабилитацию, обучение и многое другое», — сказал Игорь Брынцалов.

Адрес пункта отбора и подготовки добровольцев в Московской области: г. о. Балашиха, Восточное шоссе, вл. 2. Получить дополнительную информацию о работе Центра можно на сайте контрактмо.рф, а также по телефону горячей линии 8-498-732-80-47.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту открыт для того, чтобы уделять максимальное внимание бойцам. По этому вопросу идет постоянный контакт с Минобороны России.

«В Балашихе мы открыли пункт приема, потому что это важно. Важно уделить максимально внимания тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал глава региона.