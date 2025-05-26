Брынцалов: свыше 38 тыс человек обратились в пункт отбора на контракт в Балашихе

В Балашихе два года работает Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту, за это время туда обратились более 38 тыс. человек, сообщил спикер подмосковного парламента Игорь Брынцалов.

«Порядка 35 тыс. из них подали заявление на заключение контракта. Большинство — это жители Московской области, но около 10% от числа — прибывшие из других регионов. Это говорит о том, что работа в нашем пункте организована на высоком уровне», — сказал председатель Мособлдумы.

По его словам, за два года центр претерпел изменения. Сегодня в одном месте можно пройти все этапы заключения контракта — сдать медкомиссию, получить необходимые теоретические знания и попробовать их на практике. Пункт оснащен самым современным оборудованием.

«Недавно посещал пункт и убедился в этом. Нам показали спортивный зал, который оснастили специализированной техникой для проведения занятий по управлению беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, мы посмотрели классы тактической медицины, огневой подготовки, подготовки операторов БПЛА, начальной военной подготовки. С нами тогда был действующий участник спецоперации — и, понимая, какие навыки ребятам в зоне боевых действий пригодятся — оснащение пункта оценил на достойном уровне», — подчеркнул Брынцалов.

Он добавил, что с мужчинами на пункте отбора работают специалисты и ветераны центра специального назначения «Витязь» — кадровые военнослужащие, имеющие боевой опыт.

Кроме того, как уточнил парламентарий, для потенциальных контрактников удобно и то, что в пункте можно проконсультироваться с сотрудниками банка и юристами, если остались нерешенные вопросы.

«Бывает и так, что парни настолько сосредотачиваются на заключении контракта, что забывают до прибытия в пункт узнать о положенных выплатах и льготах для своей семьи, что-то оформить для этого. Здесь им об этом подробно расскажут и во всем помогут — всего за два года сотрудниками пункта оказано порядка 25 тыс. консультаций», — отметил Брынцалов.

Он напомнил, что для всех участников СВО и их близких действует пакет мер соцподдержки.

Как рассказал спикер Мособлдумы, сейчас идет набор на контрактную службу в 1-ю танковую армию, выплата при заключении контракта составит 2,3 млн рублей. Еще бойцы и их семьи могут рассчитывать на налоговые льготы, психологическое и юридическое сопровождение, помощь в трудоустройстве, реабилитацию, обучение и т. д.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

Фото - © Работа Московского областного пункта отбора на военную службу по контракту в Балашихе/Медиасток.рф

В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.

Льготы и выплаты

Фото - © Работа Московского областного пункта отбора на военную службу по контракту в Балашихе/Медиасток.рф

Единовременная выплата контрактникам в Московской области — одна из самых больших по России и составляет до 3 млн рублей. Каждому военнослужащему также положены зарплата, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее — увеличенная пенсия.

Еще для контрактников действуют кредитные каникулы и приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), за ними сохраняют рабочее место. Также есть возможность взять академический отпуск, пройти бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, купить квартиру по военной ипотеке и т. д.

Семье бойца тоже положены льготы: дети могут рассчитывать на путевки в лагеря отдыха и квоты на обучение в вузах, бесплатные завтраки и обеды в школе, пожилые родители — на бесплатные соцуслуги на дому, а для жены организуют профессиональное обучение и дополнительное профобразование.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора. Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы будущих бойцов, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

«Помимо этого, у нас также предусмотрено полное сопровождение — это покупка билетов, трехразовое питание в пункте, выдача экипировки и отправка к месту дислокации. Кроме того, продолжают действовать льготы для бойцов и их семей, среди которых внеочередное зачисление в детский сад, бесплатные завтраки и обеды в школе, кружки, секции, помощь с трудоустройством», — рассказал Воробьев.