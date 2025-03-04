Брынцалов: Подмосковье продолжает помогать героям СВО проявить себя в политике

3 марта Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о старте приема заявок на участие в региональной образовательной программе для участников специальной военной операции «Герои Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, многие участники спецоперации уже повысили свои знания в федеральной программе «Время Героев».

«В ней уже приняли участие десятки тысяч воинов СВО со всей страны. В их числе и парни из Московской области. В декабре прошлого года Президент на съезде „Единой России“ заявил о необходимости распространить эту важную кадровую программу и на регионы. У нас она есть и называется „Герои Подмосковья“. Программа работает под эгидой Ассоциации ветеранов СВО Московской области, которую возглавляет наш коллега, член Генсовета „Единой России“, человек, проявивший себя на фронте Кирилл Лосунчуков», — рассказал Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что ранее 8 участников специальной военной операции, выдвинутых «Единой Россией», в сентябре прошлого года одержали победу на муниципальных выборах в Подмосковье и уже активно работают.

«В избирательной кампании этого года также будут участвовать наши уважаемые ветераны СВО. Это воины, которые хотят и могут помогать жителям, решать задачи на местах. Мы будем сопровождать их на этом пути», — подчеркнул Брынцалов.

Прием заявок в областную программу продлится до 30 апреля. Само обучение начнется в сентябре и рассчитано на год.

«Приглашаю наших уважаемых воинов получить новые знания. Сейчас на наших глазах из сильных, смелых патриотов формируется новая элита страны. И мы гордимся тем, что принимаем в этом процессе непосредственное участие. Стране нужны высококвалифицированные, компетентные специалисты из числа участников СВО, работающие в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях», — резюмировал Игорь Брынцалов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.