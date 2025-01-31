Брынцалов: гуманитарные миссии и помощь участникам СВО продолжатся в 2025 году

Подмосковное отделение партии «Единой России» в 2025 году продолжит гуманитарные миссии, помощь и сопровождение участников СВО. Об этом на заседании президиума регионального политического совета, состоявшегося 31 января, заявил секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По словам Брынцалова, важнейшим аспектом в рамках партийных задач является поддержка участников специальной военной операции и их семей.

«На прошедшем съезде президент Владимир Путин высоко оценил роль „Единой России“ по всем направлениям помощи фронту и нашим бойцам. Эта работа не останавливается. Хочу выразить благодарность всему депутатскому корпусу, муниципальным штабам за постоянное сопровождение бойцов, их семей, отправку гуманитарной помощи», — сказал секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России».

Он отметил, что с начала СВО партией было отправлено на передовую и приграничным регионам свыше 13 тыс. т гумпомощи. Наибольшее количество грузов отправлены из Дмитровского округа, Мытищ, Домодедово.

Игорь Брынцалов также подчеркнул, что помощь семьям военнослужащих также остается одной из приоритетных задач.

«За прошлый год депутатами-единороссами было проведено встреч с 7 тыс. семей военнослужащих, проведено свыше 2 тыс. мероприятий. Мы постарались охватить вниманием все семьи — и мобилизованных, и находящихся в трудной жизненной ситуации. Спасибо коллегам за активное участие в партийных акциях», — сказал Игорь Брынцалов.

Кроме этого, он добавил, что «Единая Россия» продолжит оказывать помощь и тем бойцам СВО, которые вернулись с боевых позиций домой.

«Ветеранам специальной военной операции важно найти себя в мирной жизни, в том числе, и в общественно-политической работе. Это стратегическая задача и прямое поручение Президента России. Мы также активно привлекаем военнослужащих для участия в избирательных кампаниях. На прошедших муниципальных выборах 7 ветеранов СВО пополнили команду нашего депутатского корпуса. И это задача на ближайшую и дальнейшую перспективу», — резюмировал Брынцалов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.