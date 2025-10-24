Группировка бронетехники ВСУ, состоящая из трех механизированных бригад и 600 единиц техники, оказалась практически окруженной под Красным Лиманом. Среди потенциальных трофеев имеются западные танки Leopard и Abrams, а также боевая бронемашина Bradley, сообщает Mash .

По словам российских военнослужащих, после освобождения населенного пункта Ставки бойцы ВС РФ продвинулись к Лиману с двух направлений. В городе дислоцируются 53-я, 60-я, 63-я механизированные бригады и 119-я бригада территориальной обороны Украины.

Красный Лиман является ключевым ж/д узлом ДНР, через который проходят основные логистические потоки для снабжения ВСУ техникой, личным составом и боеприпасами. Также в городе расположен асфальтобетонный завод, который может быть использован для строительства укрепрайонов.

В настоящее время украинские военные активно восстанавливают мосты через реку Донец, которые были разрушены российскими беспилотниками. Это необходимо для обеспечения снабжения ВСУ. Восстановление дорог также важно в связи с недавней операцией по уничтожению ж/д инфраструктуры Украины.

После освобождения Красного Лимана российские войска смогут продвинуться к Славянску, Краматорску и Дружковке, которые являются ключевыми оборонительными рубежами ВСУ на севере Донецкой области.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.