Вооруженные силы Украины (ВСУ) разочаровали британских инструкторов, которые пытаются обучить украинских бойцов натовским техникам боя, но те по-прежнему выбирают «советскую тактику» и слишком быстро используют боеприпасы на СВО, сообщает ТАСС со ссылкой на The Sunday Telegraph.

Особую обеспокоенность у британских инструкторов вызывает нерациональное использование западного вооружения. Вместо применения точечной тактики, украинские бойцы практикуют массированные залпы из противотанковых комплексов NLAW, используя до шести установок одновременно, будто это обычные гранатометы. Такой подход приводит к стремительному истощению запасов поставленного оружия, а производить еще больше боеприпасов у партнеров Киева просто нет возможности, отмечают источники.

О том, что украинцы не стремятся обучиться новой технике ведения боя, стало понятно после того, как британцы потребовали от командования предоставить им записи применения поставленного оружия.

Западные инструкторы также столкнулись с серьезными трудностями при обучении украинских солдат. Сжатые временные рамки тренировочных программ не дают возможности полноценно освоить стандарты НАТО. Ситуация осложняется конфликтами между британскими наставниками и украинскими военными — их разногласия по тактическим вопросам порой доходили до угрозы вооруженного противостояния в тренировочных базах.