Бригада спецназа ВДВ получила тепловизоры и дроны от команды Андрея Воробьева

Команда губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках проекта «Доброе дело» передала бригаде спецназа ВДВ тепловизоры и дроны для применения в зоне СВО, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В передаче оборудования участвовали зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин, министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе, гендиректор телеканала «360» Алексей Каклюгин.

Переданные бойцам тепловизоры и дроны позволяют круглые сутки следить за передвижением противника, вскрывать его замаскированные позиции, а еще наносить удары по обнаруженным целям.

«Мы очень гордимся дружбой с прославленной бригадой, которая базируется в Подмосковье. Постоянно находимся на связи с бойцами, командирами, знаем, как чувствуют себя ребята на передовой, что им нужно для выполнения боевых задач. Надеемся, что эти миниатюрные, но очень важные тепловизионные камеры, которые мы сегодня передаем, помогут бить врага еще эффективнее», — заявил Духин.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Швелидзе рассказала, что в Московской области старт проекту «Доброе дело» был дан в апреле 2022 года. Его инициировали местные школьники, а глава региона поддержал идею. И теперь на протяжении почти 3 лет все неравнодушные в Подмосковье собирают и отправляют помощь военным на СВО, мирным жителям в новые регионы и приграничье.

«В проекте „Доброе дело“ участвуют и команда правительства Московской области, и бизнес, и все неравнодушные люди. Мы часто встречаемся с военными, которые говорят, что помощь из дома — это не только технические изделия, необходимые для выполнения боевых задач. Это еще забота и тепло, придающие бойцам дополнительные силы. За каждой такой отправкой стоят тысячи маленьких и больших добрых дел, все они — вклад в нашу общую победу», — отметила министр.

Всего в Подмосковье открыты 87 пунктов сбора помощи. За время реализации проекта в зону спецоперации, новые регионы и приграничные территории было совершено более 160 рейсов — это свыше 7,7 тыс. т груза.

«Уверен, что эти камеры будут принимать участие не только в информационной войне, но и приблизят нас еще на один шаг к победе, которая обязательно скоро состоится», — сказал Каклюгин.

Дроны от «Чистой линии»

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Спецназ ВДВ получил партию дронов от «Чистой линии» — производителя молочной продукции, который давно оказывает помощь фронту. Такое оборудование очень востребовано на СВО, так как дает высокое качество изображения, а еще используется при уничтожении врага.

«В рамках проекта „Доброе дело“ мы узнали, что готовится отправка оборудования для доблестных десантников. Весь коллектив компании „Чистая линия“ решил принять в этом участие, мы связались, уточнили, какое именно необходимо снаряжение, чтобы помочь бойцам в их очень важной, сложной службе», — заявил вице-президент компании Армен Бениаминов.

Он добавил, что у производителя сложились добрые и долгие отношения с прославленной бригадой ВДВ. Компания будет и дальше находиться рядом с бойцами, приближая победу.

Один из военнослужащих от лица разведчиков бригады выразил огромную благодарность за оказанную помощь.

«Дроны сейчас — неотъемлемая часть боевых действий. Они помогают выявлять противника, технику, скрытые позиции, передавать разведданные для поражения целей. В переданных нам БПЛА отличная камера и система стабилизации, которая позволяет бойцу даже с минимальными навыками пилотирования эффективно ими управлять. А при дополнении системой сброса дрон может использоваться и в качестве бомбардировщика — поражать технику, личный состав, в том числе прячущийся в укрытиях», — пояснил боец.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в „зеленой“ зоне», — сказал Воробьев.