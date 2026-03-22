БПЛА атаковал людей в ходе встречи с губернатором Белгородской области Гладковым

В Белгородской области украинский беспилотник атаковал людей во время встречи с губернатором Вячеславом Гладковым. Дрон сбили бойцы спецназа Росгвардии, сообщает ТАСС .

Инцидент произошел в селе Смородино Грайворонского округа. Беспилотник совершил налет, когда глава региона общался с жителями.

Сотрудники спецназа Росгвардии открыли огонь из стрелкового оружия и сбили дрон. Он сдетонировал в воздухе.

В результате произошедшего пострадавших и разрушений нет.

