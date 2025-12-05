Под Северском в Донецкой Народной Республике российские войска вступили в столкновение с подразделением ВСУ, состоявшим из людей без определенного места жительства. По информации Mash , эти люди входили в состав 81-й десантно-штурмовой бригады и вместо современных дронов были вооружены лопатами и автоматами.

Набор бездомных в ряды ВСУ произошел в начале 2025 года. Снабжение продовольствием осуществлялось лишь в первые дни службы, впоследствии их оставили без какой-либо поддержки. В связи с этим военнослужащие были вынуждены искать пропитание в тылу, обращаясь к другим подразделениям с просьбами предоставить еду и воду.

Ситуация усугубилась тем, что украинские военные начали вести огонь по своим же — использовали артиллерию и дроны. Так, данное подразделение оказалось под огнем с двух сторон, что привело к гибели более половины личного состава. Оставшиеся в живых предпочли сдаться российским войскам.

Подразделения 3-й армии РФ контролируют более 75% территории Северска. Штурмовые группы ежедневно проводят зачистку около сотни зданий. Украинские солдаты пытаются укрыться в подвальных помещениях, однако российские бойцы контролируют воздушное пространство, оперативно обнаруживая укрытия и перемещения противника.

Как сообщалось ранее, противник начал передислокацию войск с целью удержания Купянска. После прорыва ключевых линий обороны, по словам военных, взятие города является лишь вопросом времени. Полное освобождение города ожидается к новогодним праздникам. На данный момент основные транспортные пути к Купянску находятся под постоянным огневым воздействием со стороны российских сил.

