Большая спортивная игра в честь военных СВО прошла в химкинском лицее № 21

Под девизом «Спорт объединяет, сети защищают» в лицее № 21 в Химках прошла занимательная игра «Спортивное переплетение». Футбол, хоккей, шашки и другие активности объединили детей и взрослых.

Помимо спорта, ученики и волонтеры поддержали военнослужащих и сплели маскировочные сети и специальные накидки для бойцов. Один из костюмов примерили прямо в зале.

В школе собирают гуманитарную помощь и пишут письма участникам Специальной военной операции. В их поддержку и состоялся спортивный праздник, который объединил учеников разных возрастов.

«Спортивное переплетение» развернулось сразу в нескольких залах лицея. В мероприятии приняли участие ребята с 1 по 4 классы, активисты движения «Первые» и волонтеры. В зале для младших школьников организовали игровые площадки: хоккей, керлинг, боулинг и шашки. Старшеклассники осваивали большой теннис, а во время перемен играли в настольный теннис.

Заместитель директора по воспитательной работе лицея № 21 Наталия Никоноркина рассказала, что в интерактиве участвуют более 400 лицеистов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.