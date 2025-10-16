Более двух тонн гуманитарной помощи отправили из Балашихи

Почти две с половиной тонны гуманитарной помощи для участников специальной военной операции и мирных жителей новых регионов отправили из Балашихи. В формировании и передаче груза приняла участие руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе, председатель Общественной палаты городского округа Елена Жарова, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В состав гумпомощи вошли продукты питания, средства личной гигиены, генераторы, 100 маскировочных сетей, сплетенных волонтерами группы «Сетевые пчелки Балашихи», а также 200 окопных свечей от отделения Всероссийского общества инвалидов в микрорайоне Железнодорожный. Груз был собран при помощи предприятий городского округа и неравнодушных жителей.

«Мы благодарны всем, кто откликнулся и помог собрать гуманитарную помощь. Благодаря совместным усилиям жителей, общественных организаций и предприятий Балашихи мы можем поддерживать тех, кто сейчас особенно нуждается в нашем участии», – сказала Елена Жарова.

Гуманитарная помощь общим объемом около 2,3–2,5 тонн направлена в четыре региона – Курское, Луганское, Донецкое и Запорожское направления.

В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, и в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7 и на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах размещена на сайте.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», - сказал Воробьев.