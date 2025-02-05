Более 900 участников СВО прошли реабилитацию в подмосковных центрах

Более 900 бойцов прошли реабилитацию в подмосковных центрах. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал о том, как в Подмосковье организована реабилитация участников СВО, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Огромное значение имеет качественная реабилитация бойцов с серьезными травмами. От этого зависит, как скоро они смогут восстановиться. У нас в Подмосковье работает один из самых современных реабилитационных центров — «Ясенки». Он укомплектован по последнему слову медицинской техники. Здесь врачи ставят на ноги даже самых тяжелых пациентов. Многие наши парни полностью восстановились и решили вновь отправиться в зону спецоперации», — рассказал Брынцалов.

По его словам, реабилитацию в «Ясенках» уже прошли 388 бойцов.

«Напомню, мы приняли закон, разрешающий одному из родственников бойца, имеющего I группу инвалидности, бесплатно находиться с ним в этом центре. Кроме того, всех бойцов, вне зависимости от группы инвалидности, бесплатно может сопровождать супруга», — отметил спикер Мособлдумы.

В июне пошлого года свои двери открыл новый центр реабилитации для участников СВО на базе «Протэкс-центра» в Коломне. Здесь оказывается помощь тем, кто нуждается в протезировании. Центр принимает участников СВО со всей России и здесь уже прошли реабилитацию 475 бойцов.

«В прошлом году Мособлдумой также был принят закон, согласно которому наши Герои могут проходить бесплатную реабилитацию на базе Семейного центра имени Александра Ивановича Мещерякова. Это единственный в России центр для молодых инвалидов с нарушением зрения и слуха. Он находится в Сергиевом Посаде. Центр был открыт в прошлом году и с декабря начал принимать участников СВО. Здесь уже прошли реабилитацию 43 бойца», — добавил спикер Мособлдумы.

Чтобы пройти реабилитацию, нужно подать заявление через портал госуслуг Московской области. Необходимо выбрать услугу «Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании», приложив справку о ранении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.