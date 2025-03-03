Более 900 участников СВО прошли реабилитацию в Подмосковье

В Московской области участники специальной военной операции, получившие ранения в ходе боевых действий, могут пройти курс восстановления на базе трех реабилитационных центров — «Ясенки», «Протэкс-Центр» и центр им. Мещерякова. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«В нашем регионе прошли реабилитацию свыше 900 бойцов. Мы делаем акцент не только на восстановлении физического здоровья и протезировании, но и на психологической поддержке. В наших центрах работают лучшие психологи, реабилитологи и протезисты, которые помогают бойцам адаптироваться к жизни и восстановиться», — рассказывает вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Она также добавила, что участники специальной военной операции проходят реабилитацию бесплатно, а восстанавливаться им помогают близкие родственники, которые также бесплатно могут проживать с бойцом на протяжении всего курса реабилитации.

Каждый из центров реабилитации имеет свое направление в работе. Например, в центре им. Мещерякова помогают бойцам всей страны с нарушениями слуха и зрения, а «Протэкс-Центр» специализируется на помощи участникам СВО с ампутацией и нарушением опорно-двигательного аппарата. Центр реабилитации «Ясенки» имеет более широкий спектр услуг и здесь оказывают помощь защитникам с разными проблемами здоровья.

Реабилитация участников СВО в Подмосковье представляет собой комплексный подход. В рамках программы реабилитации также предусмотрены индивидуальные занятия с психологами, которые помогают бойцам справляться с посттравматическим стрессовым расстройством и другими психологическими трудностями.

Записать на курс реабилитации в Центр реабилитации «Ясенки» и в центр им. Мещерякова можно на региональном портале госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в «Ясенках» обновили оборудование для реабилитации участников СВО.

«Центр открылся в 2007-м на базе детского пионерского лагеря, а с февраля 2023 года стал принимать вернувшихся с СВО бойцов. Конечно, инфраструктура требовала модернизации, о чем нам говорили сами ребята», — отметил губернатор.