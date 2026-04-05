Более 80 «КамАЗов» гуманитарной помощи мирным жителям отправили волонтеры из Подольска

Часть груза — для наших защитников, в том числе маскировочные и антидроновые сети. Груз отправится на Луганское направление, его повезет старшина мотострелковой бригады Денис: «Местные жители действительно нуждаются в этой помощи, все пригодится», — рассказал боец.

Гуманитарные грузы в зону проведения СВО отправляются раз в месяц.

«Милосердие — Подольск» продолжает оказывать поддержку тем, кто попал в трудную ситуацию. Кроме того, проводятся благотворительные ярмарки волонтëрского движения Подольского благочиния «Милосердие — Подольск». Ближайшая состоится на территории Воскресенского храма г. Подольска 11 апрел, в 12:00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.