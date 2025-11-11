Более 500 обращений участников СВО и их семей отработаны в Ленинском округе за год

В 2025 году в Ленинском городском округе продолжили системную работу по поддержке участников специальной военной операции, их семей, ветеранов и жителей новых регионов России. За прошедший период были обработаны и выполнены более 500 заявок от защитников Отечества и их близких. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Приоритетное направление нашей деятельности — поддержка участников специальной военной операции и их семей, содействие ветеранам в адаптации к мирной жизни и поиске работы. Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку, всегда на связи и открыты для помощи в любое время», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Решенные вопросы касались различных сфер: от медицинского обеспечения и материальной поддержки до устройства детей в образовательные учреждения, записи в кружки и секции, а также решения бытовых вопросов, включая ремонт жилья и многое другое. Помимо этого, на постоянной основе в муниципалитете организовывают «выездные администрации», личные встречи с главой округа, приемы сотрудниками администрации и представителями партии «Единая Россия».

Для получения необходимой помощи можно обратиться в Центр поддержки участников СВО при администрации Ленинского округа по телефону: 8(498)547-34-32, местную Ассоциацию ветеранов СВО Московской области по телефону: 8(925)408-84-07, филиал государственного фонда «Защитники Отечества» по телефону: 8(920)754-76-85 и военно-патриотический центр «Стратегия»: 8(903)532-25-83. Основными направлениями консультаций являются правовая помощь, отсрочка по кредитам, оформление удостоверения «Ветеран боевых действий», льготы при начислении пенсии, возмещение затрат на коммунальные услуги, денежные выплаты и различные виды помощи, переквалификация и помощь в трудоустройстве.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.