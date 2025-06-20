Более 50 машин восстановили и передали в зону СВО волонтеры Люберец

С начала проведения специальной военной операции команда волонтеров «Братские сердца» городского округа Люберцы восстановила, отремонтировала и направила в зону СВО уже 52 машины. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«У организации есть своя уникальная площадка, где мастера-добровольцы ремонтируют, модернизируют, а иногда и собирают с нуля автомобили, которые так необходимы нашим защитникам. Недавно волонтеры передали в зону СВО модифицированный багги для эвакуации раненых, запчасти для техники, продукты питания и другие необходимые вещи. Отремонтированные автомобили используются для снабжения войск и транспортировки раненых, а мотоциклы — для разведки», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Волонтеры также доставляют на восстановленных автомобилях в зону СВО строительные материалы, инструменты, медикаменты, сухие пайки, одежду и другую гуманитарную помощь. В настоящее время они готовят к отправке очередной груз по запросам военнослужащих.

Всего на восстановленных волонтерами машинах уже доставлено порядка 25 тонн гуманитарной помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.