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Более 5 тыс пар теплых носков связали для бойцов СВО из пряжи люберецкой фабрики

Свыше 5 тыс. пар теплых носков и более 2 тыс. элементов индивидуальной маскировки связали волонтеры для участников СВО из пряжи люберецкой фабрики «Пехорка». Об этом сообщает пресс-служба администрации Люберец

Депутат Мособлдумы Лидия Антонова в День российского предпринимательства поздравила с праздником работников люберецкой текстильной фабрики «Пехорка».

«В этом году бренду „Пехорка“ исполнилось 120 лет. На фабрике ведут огромную работу по обеспечению пряжей рукодельниц, которые вяжут изделия для участников СВО. Благодаря этой помощи, волонтерам удалось изготовить свыше 2 тыс. элементов индивидуальной маскировки и около 5 тыс. пар теплых носков», — рассказала Лидия Антонова.

Сотрудники предприятия рассказали, как работает текстильная фабрика, из чего и каким образом рождается пряжа, познакомили с современным текстильным оборудованием и технологиями получения разных видов пряжи.

Фабрика «Пехорка» — ведущий производитель крученой пряжи для ручного вязания из натуральных, искусственных и синтетических волокон. Предприятие выпускает более 100 наименований продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.