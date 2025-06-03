Более 5 тонн гуманитарной помощи отправили жители Королева в зону СВО

Сбор необходимых вещей городские активисты и волонтеры проводят постоянно. Эта инициатива объединяет многих - в важной работе принимают участие глава Королева Игорь Трифонов, представители городской администрации, депутаты, а также предприниматели и неравнодушные жители. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На этот раз они собрали более 5 тонн гуманитарной помощи для наших бойцов и передали ее представителям благотворительного фонда «Башня», которые доставят груз на передовую. Руководитель фонда Олега Даниленко отметил, что такие поездки организовываются раз в месяц.

В состав груза вошли разведывательные дроны, усилители сигнала, запчасти для техники, шины для автомобилей, мотоцикл, маскировочные сети, продукты питания долгого хранения, сладости, средства личной гигиены и тд. Все собранные вещи были отобраны по заявкам самих бойцов и их близких родственников.

Адреса пунктов сбора помощи:

Общественная приемная по адресу: ул. Циолковского, д. 6/12, режим работы: пн-пт с 09:00 до 18:00

Благотворительный фонд «Окно в мир», ул. Дзержинского, д. 7, (подвальное помещение, вход со стороны дороги), ежедневно с 11:00 до 15:00.

Молодежный центр «Космос», ул. Гагарина, д. 19 с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00 и в пятницу с 10:00 до 17:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.