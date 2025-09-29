Более 5 тонн гуманитарного груза отправили из Жуковского в зону СВО

В минувшие выходные в Жуковском для военнослужащих в зоне СВО были собраны медикаменты, одежда, стройматериалы и технические средства. В сборе гуманитарной помощи приняли участие большое количество жуковчан, коллективы местных организаций и градообразующих предприятий, а также благотворительные фонды. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Груз собирался, исходя из пожеланий наших бойцов и их командиров. Кроме того, в зону СВО отправили письма для военнослужащих, написанные жителями города», — прокомментировал глава Жуковского Андроник Пак.

Из общего количества гуманитарной помощи почти 100 кг было собрано в рамках акции, которая прошла на прошлой неделе у Дворца Культуры. Груз был рассортирован и погружен для дальнейшей транспортировки силами местного актива «Волонтеров Подмосковья».

Отправка очередного гуманитарного груза в этот раз была приурочена к годовщине воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

«Хочу поблагодарить за помощь в сборе и отправке уже 18-го по счету груза с начала года неравнодушных жителей, активистов «Жуковяза», «Крыльев Беркута», группы Жуковского Десанта и волонтерской группы Лысего», — добавил глава Жуковского.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.