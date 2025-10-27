Более 350 кг гуманитарного груза собрали жители Реутова за неделю

С 20 по 26 октября в Реутове проходила акция «Доброе дело», в которой приняли участие более 50 жителей наукограда. За эти дни волонтерам удалось собрать более 350 кг гуманитарного груза. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Финальным аккордом стало мероприятие «СВОим героям» в музейно-выставочном центре Реутова. Здесь для всех желающих были проведены мастер-классы по созданию памятных и полезных сувениров для бойцов. Участники акции с усердием изготавливали «сладкие открытки», которые включают в себя не только теплые пожелания, но и небольшие угощения — чай и конфеты. Также волонтеры и все желающие могли своими руками смастерить тактические брелоки из паракорда — практичные и полезные в полевых условиях аксессуары.

Особое внимание было уделено созданию символичных подарков: неравнодушные реутовчане вышили красные сердца на теплых перчатках, вкладывая в каждый стежок частичку своей заботы и тепла.

Своими впечатлениями о прошедшем мероприятии поделилась координатор реутовского штаба «Волонтеры Подмосковья» Софья Шинкарева.

«В рамках акции губернатора Московской области «Доброе дело» волонтеры Подмосковья города Реутов провели важное мероприятие — создание сувениров для бойцов специальной военной операции, которым так необходимо знать, что дома их ждет тепло и забота», — рассказала Софья.

Все сувениры в ближайшее время будут собраны, упакованы и централизованно отправлены в зону проведения СВО, чтобы передать военнослужащим весточку из дома. Подобные акции демонстрируют высокий уровень сплоченности общества и стремление граждан оказать посильную помощь и моральную поддержку защитникам Отечества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.