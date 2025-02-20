Более 300 участников СВО Подмосковья получили выплаты вместо земли

В Подмосковье с 1 января стала доступна мера поддержки, которая направлена на оказание помощи тем, кто проявил мужество и героизм в ходе выполнения своих служебных обязанностей. Участники специальной военной операции и семьи, погибших бойцов, могут получить выплату 500 тысяч рублей взамен земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В Подмосковье новую выплату 500 тысяч рублей вместо земли получили более 300 участников СВО и семей погибших бойцов. Оформление выплаты сделали удобным — подать заявление и прикрепить документы можно электронно через портал госуслуг», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве дополнили, что общая сумма выплат на эту меру поддержки составила почти 87 млн рублей.

Единовременную денежную выплату смогут получить участники специальной военной операции, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденные орденами России за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющиеся ветеранами боевых действий, имеющие на день завершения своего участия в специальной военной операции место жительства в Московской области.

При подаче заявления участнику специальной военной операции необходимо будет прикрепить ряд документов, включая паспорт, удостоверение ветерана боевых действий и документы о наградах. Кроме того, потребуется предоставить документ, подтверждающий завершение участия в специальной военной операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.