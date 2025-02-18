Более 3 тыс свечей отправили на фронт волонтеры ДК «Юровский» Раменского округа

Военнослужащие очень ценят окопные свечи, поэтому волонтеры ДК «Юровский» делятся своим рецептом изготовления этих необходимых для бойцов изделий с каждым желающим внести свой вклад в помощь участникам СВО.

Волонтеров Раменского округа объединяет искренняя любовь к своей Родине, а также внимание и сочувствие к военнослужащим, которые с достоинством и храбростью защищают интересы России в зоне проведения специальной военной операции.

«Каждый из нас может стать неотъемлемой частью общей судьбы России. Это осознание наполняет сердца гордостью за наших бойцов и вдохновением, побуждая продолжать помогать фронту. Оно напоминает каждому из нас о том, как важно быть вместе и поддерживать друг друга в трудные минуты», — написал глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.