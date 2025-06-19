Более 200 маскировочных сетей для бойцов СВО сплели волонтеры из Люберец

С начала проведения специальной военной операции активисты благотворительного фонда «Домашний очаг» сплели 212 маскировочных сетей для бойцов, находящихся в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

Клуб «Домашний очаг» образован в январе 2023 года в микрорайоне Птицефабрика посёлка Томилино по инициативе Марины Исаевой. Первыми членами стали неравнодушные жители, которые хотели помочь участникам СВО. Первоначально волонтеры занимались изготовлением вязаных изделий. Со временем работы был изучен опыт краснодарских добровольцев, и участники клуба приступили к изготовлению окопных свечей и плетению маскировочных сетей.

«За два года работы фонда „Домашний очаг“ руками мастериц серебряного возраста изготовлено и отправлено 206 маскировочных сетей, а также более 25 тыс. окопных свечей. Активисты фонда ведут колоссальную работу по сбору и доставке гуманитарных грузов в зону СВО. К этому важному делу привлекались также учащиеся школ, которые помогали не только плести сети, но и делать окопные свечи, писать письма солдатам», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Только в прошлом году добровольцы фонда совершили свыше 80 поездок в зону СВО и приграничные районы, собрали и доставили более 35 т гуманитарной помощи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.