Российские военные продолжают ликвидировать украинские формирования в Курской области. За сутки вторгшийся на территорию нашей страны противник потерял более 190 бойцов, сообщает Минобороны .

За последние сутки в Курской области Минобороны зафиксировали значительные потери противника. Среди уничтоженной техники числятся американская гаубица М777, два минометных расчета и станция РЭБ. Особо отмечается ликвидация танка Abrams американского производства, а также двух других танковых единиц. Кроме того, были выведены из строя шесть пунктов управления беспилотниками, склад с боеприпасами, пять ББМ, три БТР и шесть автомобилей. Потери противника среди личного состава составили более 190 человек.

С начала вторжения в Курскую область противник лишился внушительного количества техники и личного состава. Безвозвратные людские потери превысили 54 тысячи военнослужащих. Уничтожено более 300 танков и 1600 единиц бронированной техники различного назначения.

Среди ликвидированной артиллерии: 388 орудий и 44 РСЗО, включая 13 американских HIMARS и 6 MLRS. Противник также потерял значительное количество специального оборудования: 99 станций РЭБ, 18 различных РЛС, 32 единицы инженерной техники, включая 13 машин разграждения и установку УР-77. Дополнительно уничтожено 9 БРЭМ и командно-штабная машина.