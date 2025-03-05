Более 150 тонн гумпомощи передал депутат Химок Артур Каримов бойцам СВО

Депутат совета депутатов городского округа Химки Артур Каримов выступил с ежегодным отчетом перед жителями. Народный избранник подвел итоги работы за 2024 год. Особое внимание народный избранник уделил помощи бойцам специальной военной операции. Он передал в зону СВО более 150 тонн помощи, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Помогая бойцам, они чувствуют, что о них заботятся и их усилия ценят. Это может повысить мораль и мотивацию», — сказал Артур Каримов.

В прошедшем году народный избранник активно участвовал в патриотических мероприятиях.

Кроме того, в своем отчете Артур Каримов затронул тему реализации народной программы партии «Единая Россия» в Химках. Эта программа основана на обращениях граждан, касающихся строительства и ремонта учебных заведений, поликлиник, больниц, а также реконструкции дорог и благоустройства общественных пространств.

Депутат и его команда неустанно работают над улучшением качества жизни в регионе. Эти усилия поддерживаются различными партийными, государственными и муниципальными инициативами, которые реализуются в Химках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.